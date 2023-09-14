В Екатеринбурге три трамвая на две недели изменят схему движения

Трамваи №№ 9, 14, 17 в Екатеринбурге изменят схему движения на две недели в сентябре. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с ремонтом дороги и строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным администрации, с 00:00 16 сентября до 05:00 1 октября будет закрыто движение трамваев на участке от остановки «Ферганская» до конечной станции «Керамическая» в обоих направлениях. Маршруты изменится следующим образом:

Трамвай № 9: станция метро Ботаническая — ул. Юлиуса Фучика — ул. 8 Марта — ул. Титова — Вторчермет;

Трамвай № 14: Фрезеровщиков — ул. Старых Большевиков — ул. Фронтовых Бригад — проспект Космонавтов — ул. Луначарского — ул. Куйбышева — ул. 8 Марта — ул. Титова — Вторчермет;

Трамвай № 17: станция метро Ботаническая — ул. Юлиуса Фучика — ул. 8 Марта — ул. Радищева — ул. Московская — Верх-Исетский бульвар — ул. Халтурина — Фармацевтический колледж (Кушвинская).

Напомним, движение всех видов транспорта будет закрыто с 06:00 до 15:00 16 сентября по ул. Мира, от ул. Малышева до ул. Первомайской; по проспекту Ленина, от ул. Восточной до ул. Мира. На этих участках также будет запрещена стоянка. Перекрытие связано с проведением массового забега «Кросс нации». Также в этот день автобусы №№ 57а, 043, 45 изменят схему движения из-за спортивного мероприятия «Бокс забег».

Полина Хабарова

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