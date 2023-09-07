В Екатеринбурге 16 сентября перекроют центр города из-за забега «Кросс нации»

В Екатеринбурге 16 сентября на время массового забега «Кросс нации» перекроют несколько участков центра города. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов, сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение всех видов транспорта будет закрыто с 06:00 до 15:00 16 сентября по ул. Мира, от ул. Малышева до ул. Первомайской; по проспекту Ленина, от ул. Восточной до ул. Мира. На этих участках также будет запрещена стоянка.

«Кросс нации» — самое массовое спортивное мероприятие, проводимое на территории России. Основная его задача — привлечение населения к занятиям физкультурой, легкой атлетикой, а также популяризации здорового образа жизни. Первый «Кросс нации» состоялся еще в 2004 году. Спустя три года на старт по всей стране вышло более 1 млн человек.

Напомним, участок улицы Мельникайте от Верх-Исетского бульвара до ул. Нагорной перекрыт до 17 ноября. С 9 сентября по 15 ноября будет ограничено движение на участке ул. Сакко и Ванцетти. С 9 сентября по 15 октября перекроют участок ул. Бажова около здания по ул. Сони Морозовой, 203а. Также с 4 сентября на месяц будет перекрыт перекресток ул. Карасьевской и Медногорской. До с 18 сентября до 30 октября будет перекрыт участок ул. Сурикова.

Полина Хабарова

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