В Екатеринбурге 16 сентября три автобуса изменят схему движения

В центре Екатеринбурга 16 сентября перекроют несколько участков дорог. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, автобусы №№ 57а, 043, 45 изменят схему движения на время перекрытия. Перекрытие связано с проведением спортивного мероприятия «Бокс забег».

По данным администрации, с 07:00 до 20:00 будет перекрыто движение по улице Бориса Ельцина, от ул. Челюскинцев до ул. 8 Марта. А также по ул. 8 Марта, от ул. Бориса Ельцина до проспекта Ленина. На указанных участках также будет запрещена парковка. На время ограничения изменится схема движения автобусов:

Автобус № 57а в оба направления будет следовать по улицам 8 Марта — проспект Ленина — Карла Либкнехта — Якова Свердлова — Челюскинцев — переулок Невьянский, далее по маршруту;

Автобус № 043 поедет по улицам Челюскинцев — Московской — проспекту Ленина (обратно проспект Ленина — ул. Маршала Жукова – Челюскинцев) — Репина – Металлургов — Ново-Московский тракт — станция Решеты — поселок Старые Решеты — Московский тракт — поселок Северка;

Автобус № 45 проследует по схеме ул. Челюскинцев — Московская — проспект Ленина (обратно проспект Ленина — Маршала Жукова – Челюскинцев) — Репина — Посадская — Белореченская — Волгоградская — Ясная — Бардина — Серафимы Дерябиной — Объездная дорога — Светлореченская — Соболева.

Объехать перекрытый участок можно по проспекту Ленина — улице Карла Либкнехта, а со стороны Железнодорожного вокзала — по улицам Челюскинцев — Маршала Жукова. На время перекрытия посадка и высадка пассажиров будет на всех существующих остановках.

«Бокс забег» проводится для популяризации легкой атлетики среди жителей Екатеринбурга, пропаганды здорового образа жизни и привлечения горожан к активным занятиям физической культурой и спортом. Мероприятие начнется в 14:00 от здания правительства Свердловской области. Екатеринбуржцы смогут пробежать дистанцию в 4 и 8 км.

Напомним, движение всех видов транспорта будет также закрыто с 06:00 до 15:00 16 сентября по ул. Мира, от ул. Малышева до ул. Первомайской; по проспекту Ленина, от ул. Восточной до ул. Мира. На этих участках также будет запрещена стоянка. Перекрытие связано с проведением массового забега «Кросс нации».

Полина Хабарова

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