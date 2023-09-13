Суд в Москве частично удовлетворил иск Козловского к главе ФПБК Бородину

Пресненский районный суд Москвы частично удовлетворил иск заслуженного артиста России Данилы Козловского о защите чести, достоинства и деловой репутации к «Федеральному проекту по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК), его главе Виталию Бородину и агентству ТАСС. Суд признал несоответствующими действительности сведения об актере, которые господин Бородин распространяет в своем Telegram-канале, обязал удалить их и выпустить опровержение, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Данила Козловский на премьере фильма «Чернобыль» в 2021 году Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Фото: @vnborodin.ru Следующая фотография 1 / 2 Данила Козловский на премьере фильма «Чернобыль» в 2021 году Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Фото: @vnborodin.ru

«Судом взыскана с Бородина Виталия Николаевича в пользу Козловского Данилы Валерьевича компенсация морального вреда в 1 рубль. В остальной части иска отказано»,— добавила пресс-служба. Уточняется, что Виталий Бородин обязан опубликовать опровержение в своем Telegram-канале в форме сообщения о решении Пресненского районного суда с заголовком «Опровержение».

Виталий Бородин написал в Telegram, что обжалует решение суда. По его словам, суд вынес решение на основании заключения эксперта, которые предоставили юристы господина Козловского. Виталий Бородин заявил, что эксперта обязательно вызовут в вышестоящую инстанцию в суде и напомнил, что за дачу заведомо ложного заключения есть уголовная ответственность, предусмотренная ст. 307 УК РФ.

«Это первая инстанция. У нас еще впереди вторая, третья. Еще все впереди. Суд меня обязал выплатить Козловскому один рубль. Никто ему платить ничего не будет, пока все судебные инстанции не пройдем»,— добавил Виталий Бородин.

В апреле глава ФПБК направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить Данилу Козловского по статье о дискредитации армии. Виталий Бородин считает, что господин Козловский высказывался против военной операции РФ на Украине. В заявлении отмечается, что актер уезжал в США, а в интервью журналистке Ирине Шихман (признана иностранным агентом) от 14 апреля 2021 года «призывал граждан выходить на митинги» и выражал симпатии оппозиционеру Алексею Навальному.

В ответ на обращение Виталия Бородина актер подал к нему иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Детали иска не уточнялись. В своем Telegram-канале господин Козловский объяснил, что ездил в США навещать своего ребенка. Призывы выйти на акции протеста, за которые его предложили проверить на экстремизм, актер посчитал вырванными из контекста. В мае актер заявил, что принял решение уйти в творческий отпуск до конца года, объяснив это «семейными обстоятельствами». 11 сентября стало известно, что Минкульт не выдал прокатное удостоверение новому сериалу «Бар "Один звонок"», где Данила Козловский играет главную роль.

Виталий Бородин неоднократно обращался в Генпрокуратуру и другие ведомства с просьбой проверить разных российских деятелей на предмет административных и уголовных нарушений. С начала 2023 года он попросил инициировать проверки в отношении Лии Ахеджаковой, Аллы Пугачевой, Семена Слепакова (объявлен иностранным агентом), Дианы Арбениной и Валерия Меладзе.

Эрдни Кагалтынов