Данила Козловский объявил об уходе в отпуск до конца года

Российский актер театра и кино Данила Козловский объявил, что до конца 2023 года уходит в отпуск «по личным обстоятельствам». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, не уточнив конкретных причин принятого решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Майские спектакли в МДТ-театре Европы, с моим участием отменены. Соответствующая информация уже есть на сайте театра. Также, мною принято решение уйти в отпуск, до конца 2023 года, по личным обстоятельствам»,— написал актер.

На сайте Малого драматического театра Европы (МДТ, Санкт-Петербург) сообщается, что назначенные на 21 и 22 мая спектакль «Гамлет» и на 23 и 24 мая спектакль «Коварство и любовь» отменены. Причина не указана. В этих постановках Данила Козловский играл Гамлета и Фердинанда соответственно. Изначально указанные спектакли были запланированы на конец апреля, однако их перенесли на май, не указав причину.

В начале апреля глава федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин обратился в МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания Данилы Козловского по статье о дискредитации армии и призывах к экстремистской деятельности.

В своем обращении господин Бородин указал на высказывание Данилы Козловского в интервью журналистке Ирине Шихман (признана иностранным агентом) от 14 апреля 2021 года. Актер подал к нему иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, но суд его не принял из-за допущенных ошибок.

С 5 мая Роспотребнадзор приостановил деятельность МДТ из-за нарушения санитарных норм. Позднее ведомство передало в суд материалы, на основании которых было зарегистрировано соответствующее административное дело (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ). МДТ грозит штраф в размере до 20 тыс. руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток

Лусине Баласян