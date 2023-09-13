Шойгу назвал главной задачей армии выбить технику ВСУ

Вооруженные силы России в ходе военной операции на Украине «держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях», сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, сейчас главная стоящая перед армией задача — выбить украинскую военную технику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам министра, где-то оборона «сложнее, где-то она проще». Он уверяет, что российские военные и их командиры «действуют уверенно» и «надежно обороняют то, что на сегодняшний день надо оборонять». «Там, где, естественно, это те направления, на которых пытаются осуществить прорыв украинские вооруженные силы. Но главная задача — это выбивать и выбивать технику»,— сказал господин Шойгу в эфире «России 1» (цитата по «РИА Новости»).

5 сентября глава Минобороны РФ сказал, что Украина за три месяца не достигла никаких целей контрнаступления. На следующий день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о заметном прогрессе в контрнаступлении ВСУ. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление — это «не фильм со счастливым концом» и страна уже «потеряла много людей».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер