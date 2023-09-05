Опекуну погибшего Далера из Екатеринбурга ужесточили обвинение

Опекуну погибшего шестилетнего Далера из Екатеринбурга Веронике Наумовой ужесточили обвинение по статье об истязаниях мальчика. В картотеке Свердловского областного суда указано, что теперь ей вменяют истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью (п. "г", "д" ч. 2, ст 117 УК РФ).

Веронику Наумову также обвиняют в убийстве малолетнего и мошенничестве при получении выплат. Ранее ей так же ужесточили обвинение по статье об убийстве. Напомним, Далер находился под опекой женщины с 2019 года. 26 июня 2023 года опекунша заявила об его исчезновении: якобы ребенок ушел из дома ночью и не вернулся назад.

В ходе поисков Вероника Наумова рассказала, что у него было подозрение на шизофрению, и год назад он якобы чуть не убил свою сестру. После трехдневных поисков опекуна взяли под стражу, а ребенка нашли мертвым в гаражном комплексе в 300 метрах от его дома. Впоследствии выяснилось, что Далер скончался еще несколько месяцев назад.

Следователи выяснили, что женщина ранее систематически избивала ребенка. В ходе допроса Вероника Наумова заявила, что смерть ребенка наступила в результате несчастного случая. По словам женщины, после трагедии она «испугалась», и решила спрятать тело. При этом, по версии СКР, женщина продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство мальчика, зная, что он умер.

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