Суд оставил под арестом опекуна погибшего Далера из Екатеринбурга

Свердловский областной суд оставил в СИЗО опекуна погибшего шестилетнего Далера Б. Веронику Наумову. Женщина пыталась обжаловать решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о продлении ареста до 26 ноября, однако облсуд отклонил. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соня Радостина, Коммерсантъ Фото: Соня Радостина, Коммерсантъ

Напомним, Вероника Наумова обвиняется в убийстве малолетнего (ч.2 ст.105 УК РФ), истязании несовершеннолетнего с особой жестокостью (п. "г", "д" ч. 2, ст 117 УК РФ) и мошенничестве (ч.1 ст.159.2 УК РФ).

Женщина была опекуном Далера Б. с 2019 года. 26 июня 2023 года опекунша заявила об его исчезновении: якобы ребенок ушел из дома ночью и не вернулся назад. После трехдневных поисков опекуна взяли под стражу, а ребенка нашли мертвым в гаражном комплексе в 300 метрах от его дома. Впоследствии выяснилось, что мальчик скончался еще несколько месяцев назад.

Следователи выяснили, что женщина ранее систематически избивала ребенка. В ходе допроса Вероника Наумова заявила, что смерть ребенка наступила в результате несчастного случая. По словам женщины, после трагедии она «испугалась», и решила спрятать тело. При этом, по версии СКР, женщина продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство мальчика, зная, что он умер.

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