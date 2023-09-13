Чехия не будет экстрадировать на Украину уклонистов

Чехия не намерена выдавать Украине находящихся на ее территории украинцев, уклоняющихся от службы в ВСУ, сообщает чешский портал idnes. По его данным, это решение связано с европейской конвенцией, которая исключает экстрадицию за военные преступления — например, за уклонение от военной службы, дезертирство или неподчинение приказу.

По данным портала, в Чехии находятся менее 90 тыс. украинцев, которые «теоретически могли бы служить в армии». Пресс-секретарь чешской Генпрокуратуры Петр Малы заявил, что ведомство пока не получало от Украины запросов, касающихся ее граждан, уклоняющихся от службы. «Однако в конкретном случае это будет зависеть не от юридической квалификации, а от фактического поведения, за которое украинские судебные органы в конечном итоге подадут запрос об экстрадиции конкретного человека»,— добавил официальный представитель Минюста Чехии Владимир Репка.

Издание Rzeczpospolita сообщало, что в сентябре Польша начала экстрадировать украинцев по запросу Киева. МВД Австрии пообещало не выдавать уклонистов на Украину. МВД ФРГ пока не получал от Киева запросов об экстрадиции уклонистов, а все украинцы в Германии имеют статус беженцев и защищены законом. Украинские власти уверяют, что массовой экстрадиции уклонистов из-за границы нет.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер