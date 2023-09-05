Представитель Зеленского: массовой экстрадиции уклонистов из-за границы нет

Представитель президента Украины в Верховной раде Федор Вениславский заявил, что массовой экстрадиции уклоняющихся от мобилизации украинцев из-за границы нет, уголовная ответственность носит индивидуальный характер.

«По каждому факту (уклонения от службы.— ''Ъ'') нужно обращаться и давать соответствующие документы о том, что личность скрывается от органов досудебного расследования, и после этого можно задействовать процедуру экстрадиции. Но, учитывая европейские стандарты, это может быть оспорено в суде Польши там, Болгарии и т. д.»,— сказал господин Вениславский в эфире украинского «Радио Свобода» (российское подразделение «Радио Свобода» признано в РФ иностранным агентом; цитата по «Страна.ua»).

Представитель украинского президента заявил, что экстрадиция уклонистов — непростая процедура и что власти Украины будут думать, как сделать ее более гибкой.

Ранее глава правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что правоохранительные органы Украины будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, незаконно покинувших страну, спасаясь от мобилизации. В связи с этим, согласно подписанному президентом Украины Владимиром Зеленским поручению, идет проверка всех листов о нетрудоспособности, выданных военно-медицинскими комиссиями после 24 февраля 2022 года.

4 сентября газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники сообщила, что Польша начала экстрадировать украинцев по запросу украинских властей. Отмечалось, что речь идет об украинцах, организовавших отправку нелегальных мигрантов из Польши в другие страны Европы. Газета уточняла, что украинские власти могут потребовать от Польши экстрадиции и уклонившихся от мобилизации украинцев, но такая процедура потребует официальных запросов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов