Bloomberg: ЕС не планирует снимать санкции с Воложа еще как минимум полгода

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, публично осудивший ввод войск России на Украину, останется под санкциями Евросоюза еще как минимум полгода, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Господин Волож попал под санкции ЕС 3 июня 2022 года. По мнению Евросоюза, «Яндекс», гендиректором которого был господин Волож, поддерживает российскую пропаганду. В тот же день он покинул все посты в компании. В августе 2023 года он опубликовал заявление, в котором выступил против ввода войск России на Украину. В том же месяце он попросил ЕС снять с него санкции, писала Financial Times. Сегодня, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин связал заявления Аркадия Воложа против действий России на Украине с желанием сохранить активы за границей.
Ранее сегодня, 12 сентября, агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что ЕС не будет продлевать санкции против владельца группы компаний ЕСН Григория Березкина и бывшего президента и совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова. Источники Bloomberg также сообщили о планах ЕС снять санкции с господ Березкина и Ахмедова.