Bloomberg: ЕС не планирует снимать санкции с Воложа еще как минимум полгода

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, публично осудивший ввод войск России на Украину, останется под санкциями Евросоюза еще как минимум полгода, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Волож попал под санкции ЕС 3 июня 2022 года. По мнению Евросоюза, «Яндекс», гендиректором которого был господин Волож, поддерживает российскую пропаганду. В тот же день он покинул все посты в компании. В августе 2023 года он опубликовал заявление, в котором выступил против ввода войск России на Украину. В том же месяце он попросил ЕС снять с него санкции, писала Financial Times. Сегодня, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин связал заявления Аркадия Воложа против действий России на Украине с желанием сохранить активы за границей.

Ранее сегодня, 12 сентября, агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что ЕС не будет продлевать санкции против владельца группы компаний ЕСН Григория Березкина и бывшего президента и совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова. Источники Bloomberg также сообщили о планах ЕС снять санкции с господ Березкина и Ахмедова.

Эрдни Кагалтынов