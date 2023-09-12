Подоляк заявил о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что у Индии и Китая «слабый интеллектуальный потенциал», потому что они «не анализируют последствия собственных шагов» ведя бизнес с Россией. Он признал, что обе страны вкладываются в науку. Но, тот факт, что Индия «уже ездит по поверхности Луны», не говорит о том, что «это страна точно понимает, что такое современный мир», убежден господин Подоляк.

«Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению… Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают, эффективно зарабатывают. Так же, как Турецкая Республика, и это, в принципе, национальные интересы»,— заявил Михаил Подоляк в интервью украинскому «Новому изданию».

Господин Подоляк также раскритиковал ряд крупных международных организаций. ООН он назвал «конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость», а МАГАТЭ и Красный Крест — фиктивными организациями, которые дают «мусорные оценки». Его недовольство вызвали заявления ООН о том, что они не зафиксировали признаков геноцида на Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер