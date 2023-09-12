Аварийно севший в поле под Новосибирском Airbus восстановят

«Уральские авиалинии» восстановят принадлежащий им Airbus, совершивший аварийную посадку на поле в Новосибирской области, заявил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов. По его словам, пилотов отстранят от работы на время расследования.

«Самолет мы восстановим. Он приземлился, внешне поломок нет, стоит на шасси.... Самолет не горел, не поломан, пассажиры не получили травмы, все живы и здоровы»,— рассказал господин Скуратов (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, следствие и эксперты «будут разбираться на всю глубину по техническим неисправностям и возможностям самолета и действиям экипажа». «Экипаж будет отстранен однозначно, до конца расследования он будет на земле, будет писать море объяснительных, будет беседовать со Следственным комитетом, с прокуратурой, со мной»,— уточнил он.

Инцидент произошел сегодня, 12 сентября. На борту было 170 человек, лайнер выполнял рейс Сочи—Омск. Экипаж планировал долететь до запасного аэродрома, но в итоге самолет посадили на грунт в поле в 180 км от Новосибирска. Причиной называют отказ гидравлики. Пострадали пять человек, у них незначительные травмы. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В Новосибирской области организован оперативный штаб, все пассажиры размещены в ближайшем населенном пункте.

Лаура Кеффер