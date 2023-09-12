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Коммерсантъ FM
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Аварийно севший в поле под Новосибирском Airbus восстановят

«Уральские авиалинии» восстановят принадлежащий им Airbus, совершивший аварийную посадку на поле в Новосибирской области, заявил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов. По его словам, пилотов отстранят от работы на время расследования.

«Самолет мы восстановим. Он приземлился, внешне поломок нет, стоит на шасси.... Самолет не горел, не поломан, пассажиры не получили травмы, все живы и здоровы»,— рассказал господин Скуратов (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, следствие и эксперты «будут разбираться на всю глубину по техническим неисправностям и возможностям самолета и действиям экипажа». «Экипаж будет отстранен однозначно, до конца расследования он будет на земле, будет писать море объяснительных, будет беседовать со Следственным комитетом, с прокуратурой, со мной»,— уточнил он.

Инцидент произошел сегодня, 12 сентября. На борту было 170 человек, лайнер выполнял рейс Сочи—Омск. Экипаж планировал долететь до запасного аэродрома, но в итоге самолет посадили на грунт в поле в 180 км от Новосибирска. Причиной называют отказ гидравлики. Пострадали пять человек, у них незначительные травмы. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В Новосибирской области организован оперативный штаб, все пассажиры размещены в ближайшем населенном пункте.

Лаура Кеффер

Фотогалерея

Самолет «Уральских авиалиний» приземлился в поле

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Согласно данным Flightradar, самолет не выполнил посадку в аэропорту Омска, сменил курс и полетел в сторону Новосибирска

Согласно данным Flightradar, самолет не выполнил посадку в аэропорту Омска, сменил курс и полетел в сторону Новосибирска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Экипаж самолета планировал долететь до запасного аэродрома, но в итоге воздушное судно посадили в поле в 180 км от Новосибирска

Экипаж самолета планировал долететь до запасного аэродрома, но в итоге воздушное судно посадили в поле в 180 км от Новосибирска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

По предварительным данным, причиной стал отказ гидравлики

По предварительным данным, причиной стал отказ гидравлики

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Лайнер повредил крыло и все шасси

Лайнер повредил крыло и все шасси

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Сотрудники МЧС России на железнодорожной станции перед отправкой пассажиров самолета в Омск

Сотрудники МЧС России на железнодорожной станции перед отправкой пассажиров самолета в Омск

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Пассажиры лайнера на железнодорожной станции

Пассажиры лайнера на железнодорожной станции

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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Согласно данным Flightradar, самолет не выполнил посадку в аэропорту Омска, сменил курс и полетел в сторону Новосибирска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Экипаж самолета планировал долететь до запасного аэродрома, но в итоге воздушное судно посадили в поле в 180 км от Новосибирска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

По предварительным данным, причиной стал отказ гидравлики

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Лайнер повредил крыло и все шасси

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Сотрудники МЧС России на железнодорожной станции перед отправкой пассажиров самолета в Омск

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Пассажиры лайнера на железнодорожной станции

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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