«Известия» опубликовали разговор пилотов севшего в поле Airbus

«Известия» опубликовали запись разговора диспетчера с пилотом Airbus-A320 «Уральских авиалиний», аварийно севшего в поле в Новосибирской области. Пилот назвал причиной ЧП «падение гидравлики», после чего сказал, что лайнер берет курс на Новосибирск. Лайнер летел из Сочи в Омск, на борту было 170 человек, никто не пострадал.

Инцидент произошел сегодня, 12 сентября. Экипаж планировал долететь до запасного аэродрома, но в итоге самолет посадили на грунт в Убинском районе в 180 км от Новосибирска. Представитель экстренный служб заявил «РИА Новости», что самолет во время посадки повредил крыло и все шасси. В области организован оперативный штаб, все пассажиры размещены в ближайшем населенном пункте. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Лаура Кеффер