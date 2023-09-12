Посол Индии в РФ отрицает покупку российской нефти за рупии

Индия платит за российскую нефть только в твердой валюте, заявил посол Индии в России Паван Капур. Он подчеркнул, что за последние 18 месяцев расчетов в рупиях не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы ни разу за последние 18 месяцев не покупали российскую нефть за рупии, только в твердых валютах. Я бы хотел это прояснить»,— рассказал господин Капур в беседе с «РИА Новости» на полях Восточного экономического форума.

В конце августа экс-министр финансов и бывший глава банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что российские компании в Индии, отказавшиеся от расчетов в долларах, платят за экспорт в рупиях, которые невозможно вывести из-за строгого валютного контроля. Зависшие на счетах рупии, по словам Михаила Задорнова, могут быть причиной ослабления рубля. В Минэнерго отрицали влияние зависших рупий на падение рубля.

По данным Bloomberg, на банковских счетах российских компаний в Индии накапливается до $1 млрд рупий ежемесячно. Операции с национальной валютой в Индии ограничены, в связи с этим российские компании не могут использовать эти средства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рупии вписывают в инвестиции».

Милена Костерева