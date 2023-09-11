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Коммерсантъ FM
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Главные новости за 11 сентября. Белгород, Воронеж, Липецк, Орел

По итогу трехдневного голосования губернатор Воронежской области Александр Гусев переизбран на новый срок. Единоросс получил поддержку 78% пришедших на участки и голосовавших дистанционно избирателей

Его коллега из Орловской области коммунист Андрей Клычков набрал более 82% голосов

Третьей крупной кампанией в Черноземье были довыборы депутата Госдумы в Липецкой области. Их выиграл единоросс Дмитрий Аверов, набрав почти 59%

С этим не согласны конкуренты господина Аверов из КПРФ и ЛДПР. Они заявили о «вбросах», не признали результаты голосования и потребовали пересчитать их

Также в Белгороде завершись выборы депутатов горсовета, который будет практически полностью состоять из единороссов

На фоне этого усилились обстрелы Белгородской области ВСУ. В воскресенье регион как минимум 118 раз обстреляли и 11 раз атаковали с использованием беспилотников

В Воронежской области в новом очаге сибирской язвы заражены, по последним данным, восемь жителей, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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