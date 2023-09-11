ЛДПР и КПРФ не согласились с результатами выборов депутата Госдумы от Липецкой области

Представители проигравших дополнительные выборы депутата Госдумы от Липецкой области по округу №114 партий КПРФ и ЛДПР заявили, что не согласны с результатами голосования, согласно которым победителем был признан спикер облсовета Дмитрий Аверов («Единая Россия»). Он получил 58,84% голосов избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В реготделении ЛДПР в своем Telegram-канале сообщили, что на заседании облизбиркома по итогам голосования партия представила «особое мнение» о том, что она «не признает» результаты выборов.

ЛДПР потребовала «проведения ревизии голосующих с фактическим опросом людей из списка на предмет голосования». Там заявили о якобы имевшихся нарушениях в ходе голосования: «В Сенцово (пригород Липецка.— «Ъ») членами комиссии было вброшено 170 бюллетеней, 150 из которых — за Аверова, 20 — чистые. При этом никто из -избирательной комиссии области не выехал на место преступления. Что говорит о том, что они прекрасно были осведомлены о происходящем»,— предположили в ЛДПР.

Кандидат от партии Анатолий Емельянов набрал на выборах 9,7% голосов.

«Избиратели, которые не пришли на выборы молча также проголосовали за все те же ошибки в управлении регионом»,— написал он в своем Telegram-канале, сказав, что «власть именно вашего отсутствия ждала»

В липецком обкоме КПРФ заявили, что в регионе прошла «одна из самых грязных и нечестных избирательных кампаний последнего времени». «На вас оказывали моральное давление, пытались запутать и обмануть. Вы нашли в себе силы и не поддались на провокации»,— сказано в обращении кандидата от партии Сергея Токарева к избирателям, опубликованного в Telegram-канале обкома. Коммунист также заявил, что считает выборы проведенными с нарушениями.

«Многодневное голосование увеличивает время для фальсификации волеизъявления граждан в избирательных комиссиях путем вбросов бюллетеней в стационарные и переносные урны. Оно подрывает доверие к выборам и снижает активность людей при формировании органов власти,— заявил господин Токарев. — Дистанционное электронное голосование упрощает контроль за волеизъявлением граждан со стороны работодателя»

Господин Токарев был по итогам трех дней голосования вторым, он набрал 13,98%.

В облизбиркоме заявления партий публично не комментировали. Председатель Избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов сообщил, что их результаты «утверждены» и подписан соответствующий протокол.

Дмитрий Аверов в своем Telegram-канале по итогам победы поблагодарил «всех, кто поддержал меня»: «Ценю поддержку каждого. Буду делать все, чтобы наша Липецкая земля развивалась».

Сергей Калашников

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