Аверов с 58,8% голосов побеждает на выборах депутата Госдумы в Липецкой области

По итогам обработки 100% протоколов УИК на дополнительных выборах депутата Госдумы от Липецкой области по округу №114 побеждает спикер облсовета Дмитрий Аверов («Единая Россия») с 58,84% или 106 525 голосов. Кандидат от КПРФ Сергей Токарев набирает 13,98% (25 305) и остается вторым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Представители ЛДПР и «Справедливой России — Патриотов — За правду» - Лариса Ксенофонтова Анатолий Емельянов набирают по 9,7% (17 553) и 8,63% (15 618) соответственно. У Олега Токарева от «Коммунистов России» — 6,51% (11 783).

По словам председателя избирательной комиссии Липецкой области Сергея Елманова, «выборы прошли динамично». На 18:00 10 сентября явка составляла 34,41% (146 193 человека).

Владимир Зоркий