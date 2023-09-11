Александр Гусев с 78% побеждает на выборах губернатора Воронежской области

После обработки 91,4% протоколов УИК облизбирком объявил, что на выборах губернатора Воронежской области кандидат от «Единой России», действующий глава региона Александр Гусев набрал 78,07% голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Кандидат от КПРФ Андрей Рогатнев занял второе место с 8,34% голосов. Представитель ЛДПР Павел Большов с 5,19% - третий; кандидат «Справедливой России — Патриотов— За правду» Ярослав Тарасов - третий с 4,08%. Меньше всего голосов получил Игорь Борисов от «Родины» - 2,92%.

На 19:45 10 сентября явка на выборах губернатора в Воронежской области составила 50,18% или более 911 тыс. человек.

Владимир Зоркий