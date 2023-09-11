На выборах в горсовет Белгорода во всех одномандатных округах победили кандидаты от «Единой России»

Кандидаты от «Единой России» победили на выборах в горсовет Белгорода во всех 27 одномандатных округах. Это следует из данных облизбиркома. 16 из них были переизбраны — в том числе, председатель совета шестого созыва Вадим Радченко, получивший 1 601 голос из 2 653.

Депутатами горсовета седьмого созыва по одномандатным округам также станут:

Николай Бутов (1 281 голос из 2 562, директор школы №42);

Денис Загребайлов (1 035 голос из 2 103, ранее был депутатом совета, гендиректор ООО «Белгородский кинопоказ»);

Лилия Рыжкова (1 842 голоса из 3 082, директор ООО «Управляющая компания РЭУ №9»);

Артур Насонов (1 300 голосов из 2 286, индивидуальный предприниматель);

Татьяна Качалова (1 271 голос из 2 172, заведующая детсада №89 в Белгороде)

Олег Головченко (1 555 голосов из 2 667, ранее был депутатом совета, главврач ООО «Промедика»);

Дмитрий Морозов (1 819 голосов из 3 190, ранее избирался в совет, гендиректор ООО «НПО “Завод Энергооборудование”»);

Максим Полесика (1 066 голосов из 2 562, ранее избирался в совет, индивидуальный предприниматель);

Евгений Михайлюков (1 543 голоса из 2 679, секретарь местного отделения «Единой России»);

Илья Салмин (1 549 голосов из 2 756, ранее был в совете, гендиректор ООО «Автоград»);

Владислав Караханов (1 283 голоса из 2 088, ранее был в совете, коммерческий директор ООО «ЗТО»);

Николай Ряпухин (1 293 голоса из 2 277, ранее был депутатом совета, директор по производству работ в мостостроении ООО «Мостдорстрой»,)

Эдуард Андросов (1 304 голоса из 2 476, ранее был депутатом совета, гендиректор ЗАО «Белгородский цемент»);

Лидия Новакова (1 217 голосов из 2 473, директор МБУК «Дворец культуры "Энергомаш"»);

Александр Зеберт (1 217 голосов из 2 146, ранее избирался в совет, первый заместитель генерального директора ОАО «Белгородстройдеталь»);

Сергей Наумов (1 138 голосов из 2 169, гендиректор ООО «Нерудком»);

Максим Егоров (1 239 голосов из 2 351, ранее избирался в совет, генеральный директор АО «Домостроительная компания»);

Юрий Ваш (885 голосов из 2 264, гендиректор ООО «БелСтройВысоты»);

Александр Стригунов (1 258 голосов из 2 357, ранее был в совете, генеральный директор ООО «Орион ритейл»);

Виталий Перелыгин (1 819 голосов из 3 009, директор школы №35);

Андрей Литвинов (1 864 голоса из 3 081, замначальника по медицинской части ОГКУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»);

Артем Рязанов (1 190 голосов из 2 093, ранее был в совете, генеральный директор ОАО «Белагромаш-Сервис им. В.М. Рязанова»);

Валентин Чуев (1 087 голосов из 2 278, ранее был депутатом совета, директор ООО СЦ «ВладМиВа»);

Ирина Севостьянова (1 609 голосов из 2 799, ранее был депутатом совета, директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода»);

Андрей Кузубов (1 521 голос из 3 044, замдиректора ООО «Техноинком»);

Сергей Амельченко (1 371 голос из 2 492, ранее избирался в совет, директор ООО «Спецсервис+»).

Еще 12 депутатов горсвета будут избраны по партийным спискам согласно распределению голосов между партиями, представившими своих кандидатов на выборах. Больше всего голосов, 54,2%, получила «Единая Россия».

Алина Морозова

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