Лидеры G20 призвали к полному осуществлению зерновой сделки

Лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию саммита в Нью-Дели. В документе содержится призыв к полному осуществлению зерновой сделки для обеспечения беспрепятственных поставок продовольствия и удобрений из России и Украины.

В G20 считают, что сделка «необходима для удовлетворения спроса в развивающихся и наименее развитых странах, особенно в Африке». Они отметили усилия Турции и ООН, выступавших посредниками при заключении сделки в 2022 году. «Призываем к их полному, своевременному и эффективному осуществлению для обеспечения немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продовольствия и удобрения из РФ и Украины», — сказано в документе (цитата по ТАСС).

Россия с 18 июля вышла из зерновой сделки, заявив о невыполнении своих условий. Она, в частности, настаивала на переподключении Россельхозбанка к SWIFT и снятии запрета на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

После встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября Владимир Путин сказал, что РФ готова вернуться к выполнению сделки после снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. МИД Украины отказался идти на уступки РФ. По данным Bloomberg, господин Эрдоган призывал G20 выполнить требования РФ по зерновой сделке. Генсек ООН Антониу Гутерриш направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с предложениями о возобновлении сделки.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «МИДы на урожай».

Лаура Кеффер