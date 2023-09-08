Краснодарский Минздрав проверит больницу Сочи, где умерла девочка с Урала

Министерство здравоохранения Краснодарского края перепроверит действия медиков больницы, в которой умерла семилетняя девочка из Екатеринбурга, ранее впавшая в кому на отдыхе в Лазаревском. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Сочинские врачи предпринимали все возможные меры по спасению жизни ребенка, но в связи с поздним обращением, состояние прогрессивно ухудшалось»,— сказано в сообщении. По данным Минздрава Кубани, все необходимые документы также переданы следователям для проверки.

Ранее мать девочки заявляла, что ребенок отравился после купания в Черном море 18 августа. С конца августа она находилась в коме на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи не смогли эвакуировать ее в Москву или Екатеринбург из-за тяжелого состояния.

К ситуации с отравлением подключались власти Свердловской области. Так, губернатор Евгений Куйвашев просил министра здравоохранения Андрея Карлова курировать данный вопрос. Однако 6 сентября девочка умерла в больнице Сочи. Следователи Сочи начали проверку по факту смерти ребенка, возбуждено уголовное дело. Ход и результаты проверки взяла на контроль региональная прокуратура.

Полина Хабарова

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