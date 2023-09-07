Краснодарские силовики начали проверку из-за смерти уральской девочки в Сочи

Следователи Центрального района Сочи начали проверку из-за смерти семилетней девочки из Екатеринбурга, которая ранее впала в кому на отдыхе в Лазаревском. Ход и результаты проверки взяла на контроль региональная прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По результатам проверки следователей прокуратура даст оценку качеству и своевременности оказания медицинской помощи ребенку.

Ранее мать девочки заявляла, что ребенок отправился после купания в Черном море 18 августа. С конца августа она находилась в коме на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи не смогли эвакуировать ее в Москву или Екатеринбург из-за тяжелого состояния.

К ситуации с отравлением подключались власти Свердловской области. Так, губернатор Евгений Куйвашев просил министра здравоохранения Андрея Карлова курировать данный вопрос. Однако 6 сентября ребенок скончался в больнице Сочи.

Полина Хабарова

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