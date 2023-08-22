Девочку из Екатеринбурга, которая впала в кому на море, эвакуируют из Сочи

Семилетнюю девочку из Екатеринбурга, которая сильно отравилась на отдыхе в Лазаревском (Сочи, Краснодарский край), эвакуируют в Москву или в Екатеринбург, сообщили в региональном Минздраве. Как сообщал портал Е1, у девочки ротавирусная инфекция, она находится в коме на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По данным Telegram-канала «Не для протокола» (близкий к администрации губернатора), глава региона Евгений Куйвашев попросил министра здравоохранения Андрея Карлова курировать вопрос. «Готовится вылет специалистов медицины катастроф и детских реаниматологов из Екатеринбурга в Краснодарский край. После консультации, исходя из статуса пациента, будет принято решение о возможной транспортировке в Екатеринбург или в Москву»,— сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

Как сообщала мама девочки, ребенок отправился после купания в море 18 августа. Больница была перегружена детьми, которые также заболели. По ее словам, сейчас состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое, но стабильное. «Отек легких спал, выкачали 2,5 литра жидкости из легких. Привезли препарат, чтобы снять отек мозга, потом исключили его. Мозг сейчас очень сильно страдает. Мы не знаем, в каком состоянии она будет»,— рассказала мама девочки Елена изданию.

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