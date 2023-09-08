Следователи возбудил уголовное дело после смерти уральской девочки на море

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело после смерти 7-летней девочки из Екатеринбурга, которая отдыхала с родителями в Сочи и заразилась ротавирусной инфекции. Об этом сообщил «Ъ-Кубань» со ссылкой на следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.

«В ходе следствия будут установлены все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего, назначена судебная медицинская экспертиза»,— заявили в следственном комитете.

Напомним, девочка скончалась в Сочи после того, как впала в кому из-за ротавирусной инфекции. Отравление было зафиксировано 18 августа после купания в море. После смерти ребенка прокуратура Краснодарского края начала проверку.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Девочка из Екатеринбурга умерла в Сочи».

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