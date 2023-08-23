Впавшую в кому на море девочку из Екатеринбурга не смогли эвакуировать из Сочи

Семилетнюю девочку из Екатеринбурга, которая сильно отравилась на отдыхе в Лазаревском (Сочи, Краснодарский край), врачи не смогли эвакуировать в Москву или Екатеринбург. Как сообщил Telegram-канал «Не для протокола» (близкий к администрации губернатора), транспортировать ребенка невозможно из-за крайне тяжелого состояния.

По данным канала, прибывшие в Сочи специалисты детского реанимационно-консультативного центра отметили, что динамика состояния здоровья девочки отрицательная. «Когда медики попробовали переложить ее для транспортировки, состояние ребенка резко ухудшилось. Сейчас ее невозможно перевезти в Москву или в Екатеринбург из-за высоких рисков»,— сказано в сообщении.

Специалисты медицины катастроф проконсультировали краснодарских коллег по видеосвязи и согласовали интенсивную терапию для ребенка. Напомним, как сообщала мама девочки, ребенок отправился после купания в море 18 августа. Больница была перегружена детьми, которые также заболели.

Во вторник, 22 августа, в свердловском Минздраве сообщили, что отравившуюся девочку эвакуируют в Москву или в Екатеринбург. Ребенок находится в коме на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Полина Хабарова

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