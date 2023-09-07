Девочка из Екатеринбурга, впавшая в кому на отдыхе на Черном море, скончалась

Семилетняя девочка из Екатеринбурга, которая впала в кому на отдыхе в Лазаревском (Сочи, Краснодарский край), скончалась. Об этом пишет Е1.ru со ссылкой на мать ребенка. По словам женщины, сейчас семье нужно транспортировать тело девочки, однако они пока не понимают, как это сделать.

Ранее мать девочки заявляла, что ребенок отправился после купания в Черном море 18 августа. С конца августа она находилась в коме на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи не смогли эвакуировать ее в Москву или Екатеринбург из-за тяжелого состояния.

Также сообщалось, что к ситуации с отравлением подключались власти Свердловской области. Так, губернатор Евгений Куйвашев просил министра здравоохранения Андрея Карлова курировать данный вопрос.

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