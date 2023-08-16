В Екатеринбурге с 22 августа по 30 сентября перекроют участок улицы Павлодарской

В Екатеринбурге с 22 августа по 30 сентября ограничат движение на участке улицы Павлодарской, которая находится на Уктусе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Схема движения общественного транспорта не изменится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным администрации, движение будет ограничено на участке от Павлодарской, 42 до ул. Мраморской. Перекрытие связано с проведением строительно-монтажных работ. На участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Движение машин будет направлено по ул. Мраморской — Самолетной — Шишимской — переулку Короткому — Дальневосточной.

Напомним, участок улицы Мельникайте от Верх-Исетского бульвара до ул. Нагорной будет перекрыт с 19 августа по 17 ноября. До 19 августа будут перекрывать центр города из-за празднования 300-летия Екатеринбурга.

Полина Хабарова

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