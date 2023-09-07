Перекрытие улицы Сурикова в Екатеринбурге продлили до 30 октября

Улица Сурикова от ул. Авиационной до ул. Николая Островского в Екатеринбурге будет перекрыта с 18 сентября до 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Участок был перекрыт с 24 июля, ранее его планировалось открыть с 15 августа. Позже перекрытие продлили до 15 сентября. Как сказано в сообщении, на территории ведется строительство дождевой канализации.

Изменений в движении общественного транспорта не будет. На закрытом участке установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать участок можно по улицам Авиационной, Серова и Николая Островского.

Напомним, участок улицы Мельникайте от Верх-Исетского бульвара до ул. Нагорной перекрыт до 17 ноября. С 9 сентября по 15 ноября будет ограничено движение на участке улицы Сакко и Ванцетти. С 9 сентября по 15 октября перекроют участок улицы Бажова около здания по ул. Сони Морозовой, 203а. Также с 4 сентября на месяц будет перекрыт перекресток улиц Карасьевской и Медногорской.

Полина Хабарова

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