Украина начала экспорт зерна через порты Хорватии

Хорватия начала экспортировать украинское зерно через свои порты, сообщила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко. По ее словам, этот торговый путь «нишевый, но уже пользуется популярностью».

«Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты. <...> Мы считаем, что этот логистический маршрут будет играть важную роль в двусторонней торговле между нашими странами»,— сказала госпожа Свириденко на встрече с премьером Хорватии Андреем Пленковичем (ее слова приводит пресс-служба Минэкономики Украины).

Первый вице-премьер заявила о готовности расширять возможности транспортного коридора. Стороны во время встречи обсудили двустороннюю торговлю и экспорт украинского зерна.

В мае 2023 года Евросоюз запретил импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию. Эти страны требовали ввести ограничения для защиты своих фермеров. Запрет действует до 15 сентября. Польша намерена ввести ограничения на национальном уровне, если Евросоюз не продлит запрет. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ЕС судом.

Подробнее о проблеме — в материале «Ъ» «Украинское зерно обходится без инициативы».

Леонид Уварчев