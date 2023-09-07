Росмолодежь отказалась от использования устройств Apple в служебных целях

Cотрудники Росмолодежи и подведомственных организаций отказались от использования устройств компании Apple в служебных целях. В сообщении пресс-службы ведомства, которое приводит «РИА Новости», говорится, что решение принято в целях «повышения уровня защищенности и противодействия киберугрозам».

Пользоваться устройствами Apple в служебных целях запретили сотрудникам Минпромторга, Минпросвещения, Минцифры, «Ростеха». Незадолго до этого Федеральная служба безопасности обвинила Apple в заражении своих устройств «вредоносным ПО». Заражению, по данным спецслужбы, подверглись несколько тысяч телефонов российских дипломатов.

Лусине Баласян