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Коммерсантъ FM
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Росмолодежь отказалась от использования устройств Apple в служебных целях

Cотрудники Росмолодежи и подведомственных организаций отказались от использования устройств компании Apple в служебных целях. В сообщении пресс-службы ведомства, которое приводит «РИА Новости», говорится, что решение принято в целях «повышения уровня защищенности и противодействия киберугрозам».

Пользоваться устройствами Apple в служебных целях запретили сотрудникам Минпромторга, Минпросвещения, Минцифры, «Ростеха». Незадолго до этого Федеральная служба безопасности обвинила Apple в заражении своих устройств «вредоносным ПО». Заражению, по данным спецслужбы, подверглись несколько тысяч телефонов российских дипломатов.

Лусине Баласян

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