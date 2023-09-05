Зеленский второй день объезжает расположения ВСУ на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский второй день подряд посещает расположения украинских военных частей в зоне боевых действий. Он посетил подразделения на артемовском (бахмутском) направлении.

Президент Украины уже приезжал в части на донецком и запорожском направлениях. Он написал в Telegram-канале, что встретился на позициях с командующим сухопутными войсками ВСУ и оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александром Сырским и заслушал доклады об обстановке в зоне боевых действий.

Вчера, 4 сентября, Владимир Зеленский был в расположении украинских бригад в Донецкой области, а также в командных пунктах группировки «Таврия» на запорожском направлении.

Президент России Владимир Путин вчера назвал контрнаступление Украины «провалом». Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за три месяца Украина не достигла целей контрнаступления.

При этом официальные лица США и Украины говорят об успехах украинского контрнаступления. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что Украина добилась «заметного прогресса» в контрнаступлении на юге.

Что происходит на 559-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».