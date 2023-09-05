Эрдоган: ООН работает над снятием препятствий страхованию российских судов

ООН работает над устранением возникших из-за санкций препятствий в сфере страхования российских судов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Снятие этих ограничений было одним из условий России для возвращения к зерновой сделке, участие в которой она приостановила с 18 июля.

Как пояснил господин Эрдоган, судам нужна страховка, чтобы перевозить грузы в Европу или другие порты. «В связи с санкциями британская страховая компания не страхует (российские.— "Ъ") суда. Из-за исключения российских банков из системы SWIFT не осуществляются денежные переводы, а россияне оговаривают, что и то, и другое возможно. Они (ООН.— "Ъ") также сообщили, что работают над вопросом страхования»,— сказал он журналистам по возвращении из Сочи (цитата по ТАСС).

Вчера, 4 сентября, президенты России и Турции провели переговоры в Сочи. Их встреча продлились три часа. Они обсудили в том числе зерновую сделку, и Владимир Путин сказал, что РФ готова вернуться к ее выполнению после снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. МИД Украины отказался идти на уступки РФ по этой сделке.

Подробности встречи — в материале «Ъ» «Лихие зерновые».

Лаура Кеффер