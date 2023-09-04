Богомаз: пограничники пресекли попытку проникновения диверсантов в регион

В приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, проникновение пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ и подразделения Министерства обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Александра Богомаза Фото: Телеграм-канал Александра Богомаза

«На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства»,— сообщил господин Богомаз в своем Telegram-канале. О пострадавших не сообщается. Фотографии, которые он приложил к посту, сделаны в светлое время суток.

В Брянской области неоднократно сообщалось о прорыве диверсантов. Так, 31 августа ФСБ заявила о боестолкновениях с группой украинских диверсантов в Навлинском районе области, в результате двое их них были «ликвидированы». 23 августа спецслужба сообщила о нанесении «массивного артиллерийского удара» по пытавшимся проникнуть в регион диверсантам.

Впервые о проникновении украинских диверсантов в Брянскую область местные власти сообщали в начале марта. В результате боестолкновений погибли два мирных жителя, еще двое, в том числе 10-летний мальчик, получили ранения.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян