Главные новости за 3 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

На территории предприятия «Импульс» в Кущевском районе ввели карантин из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС).

Центральные пляжи Сочи закрыли для купания из-за обильных дождей, прошедших на курорте днем 3 сентября. На территории муниципалитета сохраняется штормовое предупреждение о ливнях и грозах.

В Краснодаре разыскивают мужчину, который зарубил топором уличную собаку на глазах у детей. Животное отвезли в клинику, но, несмотря на усилие медиков, собака скончалась.

Очередь из автомобилей на проезд по Крымскому мосту со стороны Кубани в воскресенье увеличилась до 300 автомобилей. В первые утренние часы пробка выросла от 40 до 150 транспортных средств.

Аэропорты юга России, приостановившие работу с начала СВО, получат от правительства РФ 2,6 млрд руб. на компенсацию части затрат. Годом ранее сумма субсидий достигала 2,5 млрд руб.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушений при подаче теплоэнергии в жилой многоквартирный дом на улице Вишневой в Сочи. Проверка показала, что под угрозой оказались жизни 600 жильцов.

Новый пешеходный маршрут между курортом «Красная Поляна» и улицей Эстонской в Сочи обустроят к новому году. По данным главы курорта Алексея Копайгородского, следующим этапом станет создание пешеходной зоны к поселку Роза Хутор.

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