Следком возбудил дело о нарушении теплоснабжения в многоквартирнике в Сочи

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушений при обеспечении теплоэнергией многоквартирного дома на улице Вишневой в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Теплоснабжение в здании организовано с нарушениями, диаметр труб тепловых сетей не соответствует установленным нормам, что создает опасность для жизни и здоровья более 600 жильцов»,— говорится в сообщении.
После обращения жильцов в следственные органы сотрудники СУ СКР по Краснодарскому краю провели процессуальные проверки. Среди прочих жалоб жильцы указали на завышенную стоимость услуг ЖКХ. Расследование дела и дальнейшие его итоги находятся на контроле в центральном аппарате СКР.
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