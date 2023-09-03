Следком возбудил дело о нарушении теплоснабжения в многоквартирнике в Сочи

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушений при обеспечении теплоэнергией многоквартирного дома на улице Вишневой в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Теплоснабжение в здании организовано с нарушениями, диаметр труб тепловых сетей не соответствует установленным нормам, что создает опасность для жизни и здоровья более 600 жильцов»,— говорится в сообщении.

После обращения жильцов в следственные органы сотрудники СУ СКР по Краснодарскому краю провели процессуальные проверки. Среди прочих жалоб жильцы указали на завышенную стоимость услуг ЖКХ. Расследование дела и дальнейшие его итоги находятся на контроле в центральном аппарате СКР.

Анастасия Донскова

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