Новый турмаршрут в Сочи обустроят к концу года

Новый пешеходный маршрут между курортом «Красная Поляна» и улицей Эстонской обустроят к концу текущего года. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского

«Для сокращения срока работы одновременно ведутся в противоположных концах маршрута. К новому году должны все закончить»,— говорится в сообщении.

Единый маршрут протяженностью 5 км будет оснащен детскими площадками и досуговыми территориями. На следующем этапе турмаршрут продлят до поселка Роза Хутор.

Проект единого пешего туристического маршрута между горными курортами Сочи был представлен в 2021 году. Срок реализации концепции — пять лет.

Анастасия Донскова

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