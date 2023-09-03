Правительство выделило 2,6 млрд рублей на поддержку аэропортов на юге РФ

На поддержку временно закрытых аэропортов на юге России правительство направит более 2,6 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»
Средства получат аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Симферополя, Ростова-на-Дону и других городов, в которых временно приостановлено гражданское авиасообщение.
«Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов»,— говорится в сообщении.
Годом ранее на аналогичные цели кабинет министров направил 2,5 млрд руб.
Работу нескольких аэропортов в ряде городов временно приостановили в феврале 2022 года в связи с проведением СВО.
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