Правительство выделило 2,6 млрд рублей на поддержку аэропортов на юге РФ

На поддержку временно закрытых аэропортов на юге России правительство направит более 2,6 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

Средства получат аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Симферополя, Ростова-на-Дону и других городов, в которых временно приостановлено гражданское авиасообщение.

«Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов»,— говорится в сообщении.

Годом ранее на аналогичные цели кабинет министров направил 2,5 млрд руб.

Работу нескольких аэропортов в ряде городов временно приостановили в феврале 2022 года в связи с проведением СВО.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram