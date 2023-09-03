В Краснодаре начали проверку после нападения мужчины с топором на собаку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Краснодару.

По данным ведомства, нападение произошло в поселке Березовом на улице Археолога Анфимова, 19. Пользователи соцсетей сообщают, что злоумышленник несколько раз ударил животное топором на глазах у детей. Позднее собака скончалась в ветклинике от полученных ран.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются личность и мотивы действий злоумышленника»,— говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Анастасия Донскова

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