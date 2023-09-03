Главные новости к утру 3 сентября

Больше 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. О причинах не сообщалось.

Избирательная комиссия Хакасии аннулировал регистрацию Сергея Сокола в качестве кандидата в главы республики от «Единой России». Депутат Госдумы снялся с выборов из-за проблем со здоровьем. О ситуации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия постепенно отдаляется от Южного Кавказа. В качестве примера он привел ситуацию с Лачинским коридором.

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Артура Риндеркнеша из Франции в матче третьего круга US Open. В четвертом круге россиянин сыграет с Джеком Дрейпером из Великобритании.