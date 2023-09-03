Рублев вышел в четвертый круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Артура Риндеркнеша из Франции в матче третьего круга US Open. Игра завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:1, 7:5, она длилась 2 часа 36 минут. В четвертом круге россиянин сыграет с Джеком Дрейпером из Великобритании.

25-летний Рублев — восьмая ракетка мира. На его счету 14 титулов ATP. Олимпийский чемпион в миксте, победитель Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе российской сборной. 28-летний Риндеркнех занимает 73 место в рейтинге теннисистов. Он не побеждал на турнирах ATP.

US Open — заключительный турнир Большого шлема в сезоне. Проводится в Нью-Йорке на покрытии «хард». Призовой фонд составляет $65 млн.

Леонид Уварчев