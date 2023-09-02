Гладков: в результате обстрела ВСУ погиб житель белгородского поселка Уразово

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины погиб житель поселка Уразово (Валуйский городской округ), еще двое жителей населенного пункта получили ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Вячеслава Гладкова Фото: Пресс-служба Вячеслава Гладкова

«Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, не совместимые с жизнью. Еще двое жителей пострадали: у мужчины осколочные ранения грудной клетки, у женщины осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины. Бригадами скорой они доставлены в центральную районную больницу»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале, уточнив, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Ранее глава региона сообщал об обстреле со стороны ВСУ село Долгое, которое также находится на территории Валуйского городского округа. По его словам, украинские военные дважды атаковали населенный пункт взрывными устройствами, сброшенными с БПЛА. В результате этого обстрела пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи.

Сегодня, 2 сентября, утром Министерство обороны России сообщило о трех перехваченных над Белгородской областью дронах. Вчера, 1 сентября, над Белгородской областью также было уничтожено как минимум три беспилотника.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов