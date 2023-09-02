Минобороны сообщило о двух перехваченных над Белгородской областью дронах

Два украинских дрона самолетного типа были перехвачены над территорией Белгородской области сегодня, 2 сентября, утром. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не сообщал о перехваченных или сбитых БПЛА сегодня утром.

Вчера, 1 сентября, над Белгородской областью было уничтожено как минимум три беспилотника. О первом из них сообщал Вячеслав Гладков утром 1 сентября. Поздно вечером и в ночь на 2 сентября Минобороны сообщало еще о двух сбитых дронах.

Олеся Павленко