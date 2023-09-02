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Коммерсантъ FM
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В белгородском селе в результате атаки БПЛА поврежден объект связи

Село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Беспилотники дважды сбросили на село взрывные устройства. Пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи. Позднее о попытке атаки БПЛА на регион сообщило также Минобороны, оно уточнило, что она была пресечена около 12:45.

Из-за взрывов выбило стекло и посекло фасад частного домовладения и повредило один легковой автомобиль, написал глава региона в Telegram-канале.

Утром сегодня Минобороны сообщило о двух перехваченных над Белгородской областью дронах. Вчера, 1 сентября, над Белгородской областью было уничтожено как минимум три беспилотника.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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