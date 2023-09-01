Минобороны: над Белгородской областью сбит беспилотник

Министерство обороны России сообщило, что сегодня вечером, 1 сентября, над территорией Белгородской области был сбит беспилотник самолетного типа.

В Telegram-канале ведомства уточняется, что украинский БПЛА был сбит около 21:15 мск дежурными средствами противовоздушной обороны. Где именно в регионе был сбит дрон, не указано.

Ранее сегодня белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал об уничтожении еще одного беспилотника над территорией Белгородского района.

Сегодня утром беспилотник упал в подмосковных Люберцах. Еще один — в Курчатове, где расположена Курская АЭС. В Псковской области в районе Крестов был обнаружен и уничтожен неопознанный объект.

Александр Кислов