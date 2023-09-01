В Белгородском районе сбили беспилотник

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе был сбит биспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет»,— написал господин Гладков в Telegram. По данным Минобороны, беспилотник сбили утром около 7.30 мск.

Сегодня утром один беспилотник упал в подмосковных Люберцах. Еще один — в Курчатове, где расположена Курская АЭС. В Псковской области в районе Крестов нашли неопознанный объект.

Анастасия Ларина