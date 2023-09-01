В районе сброса воды с «Фукусимы» впервые выявили тритий

Специалисты японской энергетической компании Tokyo Electric Power впервые зафиксировали тритий в океане в районе сброса воды с атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом заявила сама компания.

В сообщении отмечается, что объем радиоактивного вещества в пробах воды составляет 10 беккерелей на литр. Это в 6 тыс. раз меньше допустимой нормы, которую установили Международная комиссия по радиологической защите и правительство Японии. Показатель также в 1050 раз ниже нормы, установленной Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды.

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В баках для охлаждения реакторов АЭС, поврежденной во время цунами в 2011 году, скопилось более 1,25 млн тонн воды. В правительстве Японии заверили, что она прошла очистку и содержит только тритий, уровень которого будут контролировать в пределах нормы путем смешения с чистой морской водой. 24 августа Tokyo Electric Power начала ее сброс в океан.

Тритий — радиоактивный изотоп водорода.

Ситуация вокруг «Фукусимы-1» вызвала споры в обществе: несмотря на одобрение действий японских властей со стороны МАГАТЭ, жители страны выходили на протесты против сброса воды, а правительство Китая полностью запретило ввоз морепродуктов из Японии. Россельхознадзор не выявил радиоактивную рыбу после сброса воды с «Фукусимы».

Подробнее — в тексте «Ъ» «На Японию слили все, что накопилось».

Петр Бузлаев