КГИОП подал иск к предпринимателю, прорубившему дверь в Доме Макаровых

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) к Игорю Мацкевичу в связи с проведением незаконных работ в Доме Макаровых (С.Н. Бернштейна) на Васильевском острове. Об этом 31 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Напомним, что ответчик владеет помещением в историческом здании на 5-й линии Васильевского острова — выявленном объекте культурного наследия, и им были повреждены дворовой и лицевой фасады дома. Как уточняется в сообщении пресс-службы судов, истец, которым выступает комитет, просит суд обязать господина Мацкевича восстановить оконный проем и элементы декора помещения 16-Н в течение 10 месяцев после того, как решение вступит в законную силу. В случае неисполнения требований суда ответчику предстоит выплачивать по 20 тыс. рублей ежемесячно вплоть до завершения необходимых работ. К производству заявление принято пока не было.

Борьба с несогласованной деятельностью собственника началась в июле текущего года. В помещении Дома Макаровых были вырублены оконные проемы для установки железных дверей. Проведение работ на первом этаже исторического здания возмутило градозащитников. К ситуации также были привлечены правоохранительные органы, которые приостановили деятельность Игоря Мацкевича, помимо этого КГИОП официально признал работы незаконными. Однако установка дверей продолжилась, в связи с чем комитет вызвал полицию. В августе стало известно, что из-за несанкционированной деятельности собственника КГИОП обратился в суд.

Подробнее об этом деле — в материале «Ъ-СПб» «Зарубили дверь».

Елизавета Горовая

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