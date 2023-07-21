Зарубили дверь

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Незаконные работы по установке дверей в доме-памятнике Макаровых в Петербурге по адресу Малый пр. ВО, 10.

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Незаконные работы по установке дверей в доме-памятнике Макаровых в Петербурге по адресу Малый пр. ВО, 10.

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) провел «контрольное надзорное мероприятие» для принуждения собственника помещения на первом этаже, повредившего фасад исторического здания — Дома Макаровых (Бернштейна) на Малом проспекте Васильевского острова, к устранению нарушений. Мероприятие прошло в пятницу, 21 июля, сообщили «Ъ-СПб» в комитете. Итоги мониторинга безопасности будут подведены в начале следующей недели.

Ситуация вокруг Дома Макаровых вызвала общественный резонанс после того, как 12 июля, по данным Telegram-канала «SOS СПб Снос», один из собственников начал работы по самовольной вырубке дверей на фасаде исторического здания.

Дом на 5-й линии Васильевского острова был возведен в 1868-1869 годах по проекту архитектора Генриха Пранга. В 1912 году он был расширен и дополнен надстройкой под руководством архитектора Якова Гевирца. Фасады исторического здания были выполнены в стиле эклектики. Купец Макаров стал владельцем этого участка в 1836 году, и дом оставался в семейном владении до конца 1900-х. Около 1910 года семья продала здание Софье Бернштейн. В 2001 году КГИОП включил Дом Макаровых в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». На сегодняшний день это многоквартирный жилой дом с пятью этажами.

Согласно распоряжению комитета, Дом Макаровых (Бернштейна) является выявленным объектом культурного наследия. В связи с этим охране подлежат «отделка фасада рустом и исторические оконные проемы в уровне первого этажа, а также замковые камни и подоконные доски на кубических кронштейнах оконных проемов здания», уточнили в КГИОП.

В ответ на действия собственника по искажению исторического внешнего вида фасада градозащитники обратились с жалобой в Следственный комитет и полицию. Активисты утверждают, что собственник опирался на устаревшую и юридически недействительную документацию, а также не согласовал свои действия с другими жильцами здания, что, по мнению градозащитников, является нарушением прав жильцов.

Сутки спустя, 13 июля, КГИОП признал действия собственника незаконными. В комитете подтвердили, что не выдавали разрешения на переустройство оконного проема на первом этаже. В результате КГИОП вынес предостережения администрации Василеостровского района и управляющей компании ООО УК «Мир». Помимо этого, комитет направил заявление в УМВД для возбуждения уголовного дела.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский также обратился в ГСУ СК РФ с просьбой возбудить уголовное дело. Как сообщил «Ъ-СПб» господин Вишневский, ответа пока что не последовало. «На мой взгляд, это должна быть уголовная статья 243 о повреждении объекта культурного наследия. Хотелось бы, чтобы было возбуждено уголовное дело и собственник был наказан, потому что это абсолютное безобразие!»,— прокомментировал городской парламентарий.

Несмотря на все предпринятые меры и признание действий незаконными, через два дня, 14 июля, работы по установке дверей в доме Макаровых были возобновлены. В вырубленных проходах начали размещать железные двери, что вызвало новую волну возмущения со стороны общественности и специалистов по охране культурного наследия.

В ответ на возобновление работ 17 июля активисты заложили незаконно прорубленный проем кирпичной кладкой. Согласно заявлениям градозащитников, из-за самовольных действий были повреждены лицевой и дворовой фасады здания. В будущем собственник, по словам активистов, планировал прорубить еще три двери и открыть в помещении клинику. «Собственник узнал о том, что его дверь заложена, в понедельник от журналистов и был удивлен. Что он собирается делать сейчас, не знаю. Но фасад должен быть отреставрирован, естественно»,— рассказал «Ъ-СПб» представитель «SOS СПб Снос» Олег Мухин.

В пресс-службе КГИОП уточнили, что собственник помещения оказался физическим лицом, данные которого «Ъ-СПб» разглашать отказались. «Правообладателю помещения будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства об охране объектов культурного наследия»,— сообщили в комитете. В случае выявления нарушений КГИОП оставил за собой право подать на собственника исковое заявление.

Елизавета Горовая

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