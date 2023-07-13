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КГИОП признал вырубку дверей в Доме Макаровых на Васильевском острове незаконной

Самодельный дверной проем в историческом Доме Макаровых (С.Н. Бернштейна) на Малом проспекте В.О признан незаконно прорубленным. Такое решение принял комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.

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Фото: Пресс-служба КГИОП

Фото: Пресс-служба КГИОП

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Фото: Пресс-служба КГИОП

Фото: Пресс-служба КГИОП

Как сообщили в КГИОП, поводом для проверки послужило обращение гражданина, поступившее через электронную приемную Смольного. Разрешение на переустройство оконного проема на первом этаже комитет не предоставлял, пояснили в пресс-службе.

После проведения проверки специалисты зафиксировали факт повреждения объекта культурного наследия. По поводу случившегося администрации Василеостровского района и управляющей компании были объявлены предостережения. Также КГИОП направил заявление в УМВД России по Василеостровскому району.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет РФ после жалобы градозащитников приостановил вырубку дверей в Доме Макаровых, имеющим статус памятника архитектуры.

Елизавета Цветкова

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